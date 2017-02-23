Ограничения на ношение наличных могут коснуться многих

Вероятно, ограничения на ношение наличных во время работы коснутся не только дорожных полицейских, но и других работников контрольных служб, сообщили в передаче LNT Ziņas.

Ограничения могут коснуться, например, работников Государственной службы окружающей среды и Продовольственно-ветеринарной службы.

Пока что новые идеи по предотвращению коррупции вызывают огромное сопротивление. Как заявил руководитель антикоррупционной комиссии Сейма Айнар Латковскис, ограничения на ношение наличных уже давно введены среди пограничников и таможенников. Таможенники при исполнении должностных обязанностей могут иметь при себе только 28,5 евро, а пограничники - ни цента.

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В Литве такая практика уже введена.

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