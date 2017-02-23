Семейный врач: причина большинства болезней в голове, а не в пластмассовой бутылке

За время своей врачебной практики я повстречала разных пациентов с разными заболеваниями, но я никогда не встречала заболеваний, вызванных пищей или водой в пластмассовой посуде, с условием, что пища и вода употребляются из предназначенной для этого посуды.

Мы уже давно не живем во временах, когда происхождение упаковки пищи или воды было неизвестным – сегодня ответственные учреждения следят за процессом производства пищи и упаковки, а также контролируют все заводы. В 1990-х в Латвии еще встречалась питьевая вода подозрительного происхождения, которая заполнялась в ранее использованные бутылки, что ставило влияние воды на здоровье под вопрос.

Если на бутылке есть этикетка и маркировка, на которой видна информация о производителе, нет оснований волноваться.

Запрещение бисфенола в составе детских бутылочек также является спорным, мои дети и большинство их одногодок выросли с обычными пластмассовыми бутылочками, о составе которых никто не думал. И выросли здоровыми. Я думаю, что все родители помнят, как мы использовали эти бутылочки повторно, дезинфицировали при помощи кипящей воды и тд. Если кто-то волнуется о том, что вещества в составе пластмассы под воздействием высокой температуры могут негативно повлиять на здоровье, напомню, что

раньше в детские пластмассовые бутылочки наливали теплое молоко и горячий чай, и ничего плохого не произошло.

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Само собой, не следует бутылочки с молочной смесью повторно разогревать в микроволновой печи, затем класть в холодильник и разогревать снова. Я считаю, что разогретый продукт питания следует употреблять сразу, нельзя охлаждать и снова разогревать.

Не думаю, что сейчас есть основание боятся веществ в пластмассе и переходить, например,

на стеклянные бутылки, которые будут дороже, менее практичны и тяжелее.

Сомневаюсь, что поставщики воды согласятся носить воду, например, 5 галлонов, в стеклянных бутылках, да и потребители не захотят из магазина нести воду в стеклянных упаковках или давать стеклянные бутылки маленьким детям, которые могут разбить стекло и пораниться. Безусловно, напитки в стеклянных бутылках выглядят красивее, например, стеклянные бутылки с молоком, водой или вином. Но тогда следует волноваться и об упаковках тетрапак. Исследованы ли вещества в составе этого вида упаковок?

В статьях, взволновавших общество, перечисляется ряд заболеваний, вызванных веществом в составе пластмассы, но я думаю, что

важнее думать о том, что мы пьем и едим, а не о бутылке, из которой пьем.

В прессе время от времени появляется информация о вреде одного иди другого продукта – в одно время вреден норвежский лосось, а потом какой-либо другой продукт, но нам следует внимательно оценивать подобные новости. Нельзя волноваться о всем подряд!

Мы вообще волнуемся слишком много, в этом я убедилась, работая с пациентами.

Есть люди, которые имеют тенденцию думать о заболеваниях и искать в себе недуги даже тогда, когда чувствуют себя хорошо.

Следует понимать, что наши негативные мысли и стресс очень влияют на наше здоровье. Все происходит в голове – это мнение известно уже давно. Также и большинство заболеваний начинается в наших головах. Если смотрим на жизнь позитивно, не держим в себе негативных эмоций, обид и злобы, то это также благоприятно сказывается и на нашем самочувствии.

Откуда столько волнения о пластмассе? В наши дни выросло количество диагностированных опухолей, но не потому, что наше общество стало менее здоровым или ест менее правильно, а потому, что

развитие науки и технологий привело к улучшению диагностики, что привело к росту диагностированных случаев заболеваний.

Проводятся различные кампании, призывающие люди проверится, покупается более новое и современное оборудование для диагностики, что, естественно, оказывает влияние на статистику найденных заболеваний, но это не говорит о том, что общество является менее здоровым.

Да, наш век более быстрый, мы все бежим и спешим успеть, но, я бы не сказала, что сегодня жизнь тяжелее, чем в 90-е или раньше. Раньше стресса было еще больше – дефицит товаров, минимальные зарплаты, никакой уверенности в завтрашнем дне. Если деньги были, то покупать было нечего. Это все быстро забылось.

Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что для волнений повода нет, наоборот, призываю всех быть более позитивными как по отношению к друг другу, так и к жизни в целом.

Не будем поддаваться влиянию каждой отдельной новости.

Если верить всему, что пишут, то получается, что из пластмассовых бутылок пить нельзя, пить из стеклянных бутылок тоже не очень хорошо, а серебряная посуда тускнеет, и выходит так, что пить можно только из ладошки и только если руки до этого тщательно вымыты мылом, которое заранее прошло дерматологическую проверку.

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