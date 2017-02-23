Руководитель Восточной больницы объяснила, почему ушла с должности

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) Анита Слокенберга ушла с должности, так как не видит, чтобы Министерство здравоохранения хотело решить важные для отрасли проблемы.

«Я не вижу возможности продолжать руководить больницей из-за нынешней позиции Минздрава», - сказала она агентству ЛETA. Слокенберга неоднократно обращала внимание Минздрава на критическое положение университетских больниц, существование которых оказалось под угрозой.

В отрасли накопились огромные проблемы - и оплата труда, и доступность услуг, и загруженность и возраст медперсонала, подчеркнула она.

По ее словам, Минздрав пока не хочет решать эти проблемы. «Минздрав не выполняет свои задачи как планировщик политики здравоохранения в интересах всего общества», - считает Слокенберга.

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Проблемы назрели не только в сфере родовспоможения, но и во всей отрасли здравоохранения, подчеркнула она. «Это бомба замедленного действия», - сказала Слокенберга.

На вопрос, что она будет делать дальше, Слокенберга ответила, что «подумает об этом завтра».

Как сказал агентству ЛETA представитель Минздрава Оскар Шнейдерс, срок выполнения должностных обязанностей обоих подавших заявления об увольнении членов правления РВКУБ заканчивается сегодня.

Слокенберга заняла должность председателя правления РВКУБ в феврале 2015 года.

Как сообщалось, сегодня председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) Анита Слокенберга и член правления Виестур Бока подали заявления об увольнении. Работу в правлении РВКУБ продолжают Артур Берзиньш и Каспар Плуме.


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