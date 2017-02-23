Паника в Тукумсе: в городе закрывают родильное отделение

Вскоре роженицам из Тукумса придется ехать в больницы Добеле, Талси или других городов, чтобы родить своих малышей. Родильное отделение в Тукумсе закроется 1 марта. Местные жительницы крайне этим обеспокоены, сообщает LTV.

Минздрав постановил: те роддома и отделения больниц, где ежегодно рождается меньше 700 младенцев, нужно ликвидировать. В прошлом году в родильном отделении Тукумской больницы появилось на свет 282 новорожденных, рассказала его главная медсестра Инита Лазаре.

В преддверии закрытия своего родильного отделения Тукумская больница уже договорилась со Службой неотложной медпомощи, чтобы та отправляла рожениц в региональные роддома.

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«Я сама из Тукумса. И прочла, что 1 марта наше отделение закроют. У меня семеро, все в Тукумсе родились, сейчас восьмого жду», – волнуется многодетная мать Татьяна.

До сих пор она на роды отправлялась пешком. Как будет теперь - пока не представляет себе. Неизвестно же в точности, когда ребенок решит, что «ему пора».

«И пока ту скорую вызовешь, теперь, в такую погоду – ну я не знаю, когда этот ребенок родится», – волнуется женщина. Переживают и другие будущие матери.

Чиновники Минздрава, со своей стороны, считают, что роженицам будет несложно добраться в соседние города или даже в Рижский роддом. По словам Иниты Лазаре, Тукумская больница уже проинформировала практики семейных врачей и гинекологов, чтобы те предупредили беременных женщин о необходимости планировать больше времени на поездку в роддом.