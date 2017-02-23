«У нас есть, кому правильно написать!» или Как 23 февраля надпись по-русски на праздничном торте развеселила Ригу

Тот самый торт
 

Тот самый торт. Фото: Facebook

И смех и грех - наверное так можно охарактеризовать ситуацию, которую в весьма популярной группе Facebook «Kur paēst/Где поесть» описала 23 февраля одна рижанка.

"Добрый день! Решили женским коллективом поздравить наших мужчин со службы доставки с праздником. Предварительно заказав торт в кондитерской "Sala" на улице Бривибас (на углу с Гертрудес). В самой кондитерской предложили табличку с надписью, бесплатно! Когда мы выбрали надпись,

я предложила её правильно написать, на что мне ответили, что всё будет в порядке и есть кому правильно написать.

Я заплатила и со спокойной душой поскакала на работку.

Каково было моё удивление, когда сегодня утром я пришла за тортом, а в надписи было четыре ошибки! ЧЕТЫРЕ!!! «Самим бистрим мушинам».

Попросила поменять табличку, спросить возможно ли это сделать в течение дня! На что кассирша с каменным лицом мне отказала. Сказала, что это невозможно. Ну что сказать, я забрала торт, зная, что наши «Мушины» посмеются. :) В принципе, всем настроение подняли.

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P.S. Отношение к клиентам никакое, скидку не предложили, не извинились, не попытались никак исправить ситуацию. Торт стоил в районе 15 евро.

Моя коллега выставила пост на их странице на Фэйсбуке, через три минуты его удалили". (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. редакции).

От себя добавим, что пост за считанные минуты стал весьма популярен, а участники группы принялись активно обсуждать случившееся.



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