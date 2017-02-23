«У нас есть, кому правильно написать!» или Как 23 февраля надпись по-русски на праздничном торте развеселила Ригу (дополнено)

Тот самый торт
 

Тот самый торт. Фото: Facebook

 

И смех и грех - наверное так можно охарактеризовать ситуацию, которую в весьма популярной группе Facebook «Kur paēst/Где поесть» описала 23 февраля одна рижанка.

"Добрый день! Решили женским коллективом поздравить наших мужчин со службы доставки с праздником. Предварительно заказав торт в кондитерской "Sala" на улице Бривибас (на углу с Гертрудес). В самой кондитерской предложили табличку с надписью, бесплатно! Когда мы выбрали надпись,

я предложила её правильно написать, на что мне ответили, что всё будет в порядке и есть кому правильно написать.

Я заплатила и со спокойной душой поскакала на работку.

Каково было моё удивление, когда сегодня утром я пришла за тортом, а в надписи было четыре ошибки! ЧЕТЫРЕ!!! «Самим бистрим мушинам».

Попросила поменять табличку, спросить возможно ли это сделать в течение дня! На что кассирша с каменным лицом мне отказала. Сказала, что это невозможно. Ну что сказать, я забрала торт, зная, что наши «Мушины» посмеются. :) В принципе, всем настроение подняли.

Реклама

P.S. Отношение к клиентам никакое, скидку не предложили, не извинились, не попытались никак исправить ситуацию. Торт стоил в районе 15 евро.

Моя коллега выставила пост на их странице на Фэйсбуке, через три минуты его удалили". (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. редакции).

Русский TVNET связался с администрацией кондитерской, которая принесла свои извинения покупательнице:

«Очень странно, что такая ситуация могла произойти, в нашей кондитерской работают люди, которые знают как русский, так и латышский языки.

Мы также оценили реакцию кассира. Могу сказать, что у нас будут с ней достаточно «острые» переговоры. Мы приносим свои извинения покупательнице и готовы исправить свою ошибку.

Насколько я поняла, торт уже был подарен, поэтому компенсировать свою оплошность точно таким же тортом нет смысла. Поэтому мы можем предложить покупательнице либо деньги, либо какие-либо кондитерские изделия. Мы очень благодарны покупательнице, которая отнеслась к нашей ошибке с юмором».



Еще по этой теме

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 177000 EUR

reklama.vesti.lv

13 слов, которые нельзя говорить перед зеркалом Wo&Men

13 слов, которые нельзя говорить перед зеркалом

Как сейчас выглядит 52-летняя Наталья Ветлицкая Showbiz

Как сейчас выглядит 52-летняя Наталья Ветлицкая

Рассекречены характеристики загадочного смартфона Nokia Hi-Tech

Рассекречены характеристики загадочного смартфона Nokia

Видеоанализ: Воздушный бой: F-35 vs Су-35 Hi-Tech

Видеоанализ: Воздушный бой: F-35 vs Су-35

Лариса Гузеева рассталась с мужем Wo&Men

Лариса Гузеева рассталась с мужем

Курьезы

TVNET спрашивает

Поддерживаете ли Вы меры по ужесточению доступа к интернет-банкам? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 