Налоговая стратегия: банк подготовил для латвийцев благоприятные предложения

Экономисты Банка Латвии в сотрудничестве с предпринимательскими организациями провели детальный анализ и разработали предложения по введению простой, конкурентоспособной, благоприятной для населения и предприятий налоговой системы.

Эти предложения обобщены в документе «Налоговая стратегия 20/20», который президент Банка Латвии Илмар Римшевич представит в понедельник, 27 февраля.

«Налоговая стратегия 20/20» будет направлена в Сейм и правительство, самоуправлениям, ведущим организациям предпринимателей и другим общественным организациям. Документ будет доступен также на портале Банка Латвии «makroekonomika.lv».

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Как сообщалось, Министерство финансов вскоре также предложит свой план реформ в налоговой сфере.

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