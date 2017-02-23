«Сейчас нужен прорыв, как под Сталинградом. Иначе пенсий у нас действительно не будет»

Руководитель Союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс уверен, что будущее нашей пенсионной системы зависит от сегодняшнего дня. И если мы не развернем ситуацию в ближайшие годы, то в будущем упремся в социальный тупик. «Мы видим, что наши предприятия уходят к соседям, - рассказывает эксперт в интервью rus.db.lv . - Пока уход не приобрел массовый характер, нужно срочно это остановить!»

Прогнозы экспертов в отношении будущего нашей пенсионной системы в цифрах выглядят так. В 2006 году средняя продолжительность жизни была 70 лет, в 2036 году будет уже 83 года. Сегодня у нас 570 000 пенсионеров и получателей пособий. В 2036 году таких будет 830 000. И если сейчас их содержат 990 000 работающих, то через 20 лет их будет лишь 620 000. Выдержит ли наша пенсионная система проверку на прочность или от нее просто придется отказаться, поскольку она станет нежизнеспособной?

«Цифры страшные, и именно поэтому сейчас нужен большой прорыв, - считает Балдзенс. -

Потому что если продолжать ту налоговую политику, которая есть сейчас - это тупик для социального бюджета, в том числе.

И тогда я верю, что банкир Рунгайнис, утверждающий, что пенсий у нас не будет - абсолютно прав. Прорыв нам нужен срочно, чтобы за 20 лет успеть сделать задел для будущих поколений, которых по демографическим показателям, будет меньше. Причем прорыв нужен мощный, как при Сталинграде, иначе до Берлина мы не дойдем».

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Почему прорыв нужен именно сейчас? Потому что Эстония и Литва делают все возможное, чтобы сделать свои налоговые системы более привлекательными для привлечения инвестиций, повышают необлагаемый минимум, например.

«И мы видим, что наши предприятия уходят к соседям, - поясняет эксперт. - Пока это не приобрело массовый характер, нужно срочно это остановить!

Посмотрите хотя бы на Валку, там же многие латвийские компании просто регистрируются в Валге. Если мы не будем на это реагировать, то через несколько лет наш ждет катастрофа, и тут уж про пенсионную систему и говорить отдельно не придется».

Глава профсоюзов считает, что невозможно больше отодвигать пенсионный возраст, потому что у мужчин в Латвии низкая продолжительность жизни. И если мы еще отодвинем пенсионный возраст, то мужчины будут умирать прямо на работе. «Это что за пенсия вообще получится? - говорит Балдзенс. - Вышел на пенсию, года два еще похворал и ушел в мир иной. Это не пенсия, а сплошное мучение».

Основа будущей пенсионной системы - это крепкая экономика, и Латвии стоит поставить себе цель - стать конкурентоспособными хотя бы в балтийском разрезе. «Начать надо хотя бы с простого снижения подоходного налога с населения с 23% до 20%, - говорит он. - Ввести нулевую ставку на реинвестированную прибыль. Если мы все это сделаем, то хотя бы перестанем топить те 5% крупных предприятий страны, дающих нам 90% налоговых поступлений в бюджет, в том числе социальный бюджет».

«Мы, профсоюзы, очень уважаем прогрессивный налог, но при теневой экономике он просто не работает, - поясняет Балдзенс. - В Латвии теневая экономика составляет 23-24%.

Если в нашей ситуации ввести прогрессивный налог, то первыми под удар попадут крупные предприятия, которые платят большие зарплаты и ничего не скрывают.

Зато бонусы получат предприятия, которые работают в теневом секторе».

По мнению Балдзнеса, если сегодня нам удастся сделать социально-справедливое общество, тогда пенсионный вопрос нам удастся решить. «Учитывая наш технологический прогресс, люди сегодня могли бы работать меньше, чем мы работаем, - считает он. - Все-таки 8-часовой рабочий день был придуман в начале 20-го века, с тех пор многое уже изменилось. Но главное даже не это, а то, что богатство в Латвии, да и в мире распределяется несправедливо».

Эксперт приводит цифры: состояние 1% богатейших людей мира соизмеримо с состоянием остальных 99% жителей земли. «Это разве социально социально-справедливое общество? В Латвии минимальная заработная плата два года подряд росла по 10 евро в год, да и то под большим натиском профсоюзов. Сейчас, по новым предложениям, минимальная заработная плата должна вырасти на 50 евро, а необлагаемый минимум - до 300 евро, и это уже кое-что. И даже при этом нам будет далеко до Эстонии, где необлагаемый минимум вырастет до 500 евро. Если у нас благодаря всему этому вырастет заработная плата, то мы сможем ее тратить, а значит поднимать экономику. А это новые рабочие места и прекращение эмиграции. Это возможность делать накопления самостоятельно».