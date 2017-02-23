Декларации о доходах: кто ощутит возврат налога больше всего

Здание СГД
 

Здание СГД. Фото: Edijs Pālens / LETA

На следующей неделе, 1 марта, Служба государственных доходов (СГД) начнет принимать декларации о доходах за 2016 год для возврата переплаченного подоходного налога с населения (ПНН).

Как сообщили в СГД, латвийцы все активнее пользуются правом вернуть переплаченный налог. Если в 2015 году были произведены выплаты на сумму 74,4 млн евро, то в прошлом году эта сумма увеличилась уже до 92,54 млн евро.

Генеральный директор налоговой службы Илзе Цируле выразила удовлетворение в связи с ростом информированности населения о своих правах, а также тем, что налогоплательщики считают удобной и простой в использовании систему электронного декларирования.

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В этом году возврат подоходного налога расширен за счет расходов на образование детей по интересам.

Получить часть потраченных денег можно за посещение лицензированных кружков. Их список будет размещен на сайте СГД.

Кроме того, в декларировании будут изменения в связи с дифференцированным необлагаемым минимумом. Здесь возврат налога больше всего ощутят те, у кого доходы меньше 4560 евро в год или 380 евро в месяц.

СГД сообщает, что декларации можно подавать также во всех публичных библиотеках, расположенных за пределами Риги, и в единых государственных и муниципальных центрах обслуживания клиентов.

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