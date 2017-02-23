В этом году будут реорганизованы семь и закрыта по крайней мере одна школа

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edgars Kalmēns/TVNET

К следующему учебному году будут реорганизованы семь и закрыта по крайней мере одна школа, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве образования и науки (МОН).

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Министерство в целом получило заявления от девяти самоуправлений с просьбой согласовать реорганизацию, закрытие или открытие 12 образовательных учреждений. В МОН пока согласованы не все решения самоуправлений.

Пока самые большие изменения ожидаются в Гулбенском крае, где планируется реорганизовать четыре учреждения образования

- у трех школ изменится уровень образования, а еще две школы будут объединены в одну. Реорганизация предстоит также в Ливанском и Дурбском краях, а закрыта будет Озолайнская начальная школа в Баускском крае.

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Решения о реорганизации, закрытии или учреждении школ принимают самоуправления, которые подают их на согласование в МОН. При рассмотрении заявлений учитывается целый ряд критериев - качество работы школы, успеваемость учащихся, доступность образования как можно ближе к месту жительства детей, вопросы финансирования и др. факторы.

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