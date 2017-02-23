Россия готова финансировать ликвидацию негражданства в Латвии

Россия готова финансировать программы управления верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев по ликвидации массового безгражданства в Прибалтике.
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Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ по итогами встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
«Были поддержаны усилия УВКБ ООН по решению проблемы безгражданства, - отметили в дипведомстве. - Российская сторона исходит из того, что
проблематика ликвидации массового безгражданства, в том числе в Латвии и Эстонии, должна оставаться приоритетом в повестке дня Управления.
На уровне экспертов в Женеве будут продолжены консультации по возможным конкретным направлениям работы по этим вопросам, к которым могло бы подключиться УВКБ. Было заявлено о готовности продолжения финансирования соответствующих программ Управления».Еще по этой теме