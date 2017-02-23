Россия готова финансировать ликвидацию негражданства в Латвии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

Россия готова финансировать программы управления верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев по ликвидации массового безгражданства в Прибалтике.

Еще по этой теме

Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ по итогами встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Были поддержаны усилия УВКБ ООН по решению проблемы безгражданства, - отметили в дипведомстве. - Российская сторона исходит из того, что

проблематика ликвидации массового безгражданства, в том числе в Латвии и Эстонии, должна оставаться приоритетом в повестке дня Управления.

Реклама

На уровне экспертов в Женеве будут продолжены консультации по возможным конкретным направлениям работы по этим вопросам, к которым могло бы подключиться УВКБ. Было заявлено о готовности продолжения финансирования соответствующих программ Управления».

Еще по этой теме
Президент поборется за право новорожденных неграждан получать гражданство

Президент поборется за право новорожденных неграждан получать гражданство

Нацблок: неграждан нужно лишить влияния в политике

Нацблок: неграждан нужно лишить влияния в политике

Дети неграждан: ВЛ-ТБ/ДННЛ не готово отступить от принципа

Дети неграждан: ВЛ-ТБ/ДННЛ не готово отступить от принципа


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 29000 EUR

reklama.vesti.lv

Как сейчас выглядит 52-летняя Наталья Ветлицкая Showbiz

Как сейчас выглядит 52-летняя Наталья Ветлицкая

Дмитрий Тарасов: Лучше вообще не жить Showbiz

Дмитрий Тарасов: Лучше вообще не жить

Видеоанализ: Воздушный бой: F-35 vs Су-35 Hi-Tech

Видеоанализ: Воздушный бой: F-35 vs Су-35

Гордон показала рожденного в муках сына Showbiz

Гордон показала рожденного в муках сына

В Москве экстренно госпитализирована солистка группы «Мираж» Showbiz

В Москве экстренно госпитализирована солистка группы «Мираж»

Латвия

Гражданство

TVNET спрашивает

Поддерживаете ли Вы меры по ужесточению доступа к интернет-банкам? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U IEPAKO ...
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U IEPAKO ...
PROJEKTU VADĪTĀJU
PROJEKTU VADĪTĀJU
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 