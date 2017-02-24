Межс: в Европе не было никакого миграционного кризиса

В Европе никогда не было никакого миграционного кризиса, сказал в интервью передаче LNT «900 секунд» руководитель рижского бюро Международной огранизации по миграции Илмар Межс.

Число прибывших в ЕС беженцев по отношению к общему числу жителей незначительно, считает он. «В Латвии это вообще - капля в море», - говорит Межс.

По его словам, Латвия способна решить вопрос с беженцами, но дело поставлено так, что государство принимает беженцев, а потом выясняется, что им надо выбирать - или крыша над головой, или еда. «И то и другое при нынешней господдержке они получить не могут, поэтому люди вынуждены уезжать», - говорит Межс.

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Он призвал взять пример с Эстонии и выделять в Латвии беженцам хотя бы временно социальные комнатки.

Латвия в рамках программы перемещения ЕС в течение двух лет обязалась разместить на своей территории 531 беженца. В настоящее время в Латвии принято уже 226 человек. Десяти перемещенным лицам присвоен статус беженца, 147 - альтернативный статус.

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