«Чисто по-человечески, они просто устали». Эксперты о демарше правления Восточной больницы

Вчера, 24 февраля, председатель правления Рижской Восточной больницы Анита Слокенберга и член правления больницы Виестур Бока подали заявления об увольнении. Для главы Министерства здравоохранения эти отставки, однако, не стали неожиданностью — накануне ведомство получило итоги ревизии Госконтроля, проведенной в больнице.

Как указала министр здравоохранения Анда Чакша Службе новостей Латвийского радио, правление больницы выполняло свою работу неэффективно. Впрочем, судя по комментариям другой стороны и экспертов, все не так однозначно.

Так, по словам самой Аниты Слокенберги, она не видит у Минздрава намерения решить важные для отрасли вопросы.

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«Почему такое решение? Потому что я не вижу возможности руководить больницей при нынешней позиции Минздрава.

Неоднократно я обращала внимание на то, что ситуация в университетских больницах — критическая,

и что их существование, можно сказать, под угрозой. В отрасли накопились круные пробелемы — это как вопрос оплаты труда, доступности услуг, так и нагрузка на медперсонал, а также его возраст. На мой взгляд, это очень важные вопросы, но Минздрав их не решает.

Минздрав не выполняет свои задачи как учреждение, которое ответственно за планировние политики здравоохранения в интересах общества.

В таких условиях, а также при отсутствии ясной позиции у Минздрава, я думаю, невозможно руководить самой большой в Латвии больницей»,

— сказала Слокенберга в комментарии программе Латвийского радио 4 «Подробности».

В свою очередь министр здравоохранения Анда Чакша заявила радиостанции, что эффективность правления больницы была недостаточной. В частности, это касалось использования новых помещений, на которые были потрачены большие деньги.

«Вчера после обеда мы получили заключение Госконтроля, поэтому, наверное, случившееся сегодня не стало большим сюрпризом для меня. Из доклада следует, что правление было на не самом высоком уровне; в докладе по пунктам указано, в каких случаях работа правления больницы могла выполняться более эффективно.[...]

В ситуации, когда здравоохранению не хватет финансовых средств, очень важно, чтобы все процессы в правлении больниц было прозрачным и понятным для всех.

В нынешней ситуации об этом говорить не приходится, и, я думаю, это на себе ощутили и все пациенты. Поэтому очень важно, чтобы правление работало над процессами, фокусировалось над людскими ресурсами — мы знаем, насколько в этой больнице не хватает медсестер и врачей», — отметила Чакша.

С выводами ревизии Госконтроля частично согласен и глава Латвийской ассоциации работодателей в сфере здравоохранения Марис Ревалдс. Он, впрочем, дал понять, что

во всем винить только правление больницы было бы несправедливо.

«Мне пришлось видеть неиспользованные помещения в новом операционном блоке. По-моему, в него было вложено более 20 млн евро.

Там есть много технических проблем, которые не решены до сих пор; есть неиспользуемые помещения. Истинную причину я не знаю, но много слышал, что это из-за банальной нехватки персонала. Нет медсестер.

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Совершенно точно простаивал большой зал, где пациенты должны наблюдаться после операций на предмет возникновения осложнений. Эта территория пустовала. [...] Я думаю, что они (руководство Восточной больницы, — прим.ред.), чисто по-человечески, просто устали. Например, г-н Бока очень долго проработал.

Работать в условиях не самого лучшего финансирования — это такой вызов и такая нервотрепка, которые не каждый сможет выдержать.

С другой стороны, наверное есть и какие-то объективные упреки. Насколько я могу судить сам, в хозяйственной деятельности больниц не все в порядке. Я своими видел, как пустуют новые операционные залы или послеоперационные помещения, на которые было потрачено много миллионов. Если вместо 20 коек стоит одна, видно, что с освоением инвестиций не все в поряке. Хотя, может, причина не в том, что кто-то не хочет пользоваться купленными технологиями и операционными залами, а в том, что просто не хватет персонала», — заключил Ревалдс.

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