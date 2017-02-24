Посла Арабских Эмиратов унизили и раздели в аэропорту «Рига»

Латвийский МИД получил ноту от Объединенных Арабских Эмиратов о неприемлемой ситуации, в которую недавно попала в Рижском аэропорту посол Ханана Халфана Обайда Али аль-Мадани. Сотрудники службы безопасности полностью проигнорировали как мусульманские традиции, так и дипломатический иммунитет посла.

Самое неприятно, что данный инцидент произошёл именно тогда, когда Арабские Эмираты планировали начать более тесные отношения с Латвией, сообщает Neatkarīgā Rīta Avīze.

Ханана Халфана Обайда Али аль-Мадани является первым послом в Латвии. Планируется, что сначала работа будет проходить во временном помещении, а спустя некоторое время будет открыто посольство. Аналогичный шаг планирует сделать и Латвия. Однако сотрудники службы безопасности аэропорта, видимо, не понимают, насколько «хрупка» дипломатия.

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Когда посол прибыла в Латвию, у неё потребовали снять традиционную мусульманскую одежду и головной убор - хиджаб.

Её Превосходительство сообщила, что может сделать подобное только в присутствии женщин и вдали от глаз посторонних.

Однако послу было отказано. Более того, со стороны сотрудников последовали оскорбительные реплики.

Представитель МИда Латвии Вита Добеле заявила, что обстоятельства конфликта уточняются.

В свою очередь, представитель аэропорта Лаура Карните указала, что проверки в аэропорту проходят в соответствии с европейскими требованиям к безопасности авиаперелетов.

Никаких интерпретаций не допускается. Данное объяснение руководитель коммуникации Рижского аэропорта предоставила и посольству.

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Как сообщалось ранее, между Латвией и ОАЭ ведется интенсивный диалог и сотрудничество в рамках международных организаций, проходит обмен визитами на высоком уровне, расширяется договорно-правовая база.

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