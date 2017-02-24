Российский МИД: вопрос неграждан в Латвии должен стать приоритетом ООН

Паспорт негражданина
 

Паспорт негражданина. Фото: Edijs Pālens / LETA

Вопрос о массовом безгражданстве, в том числе в Латвии и Эстонии, должен стать приоритетным в повестке дня Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNCHR). Об этом во время встречи с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппом Гранди сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Согласно сообщению на сайте МИД РФ, 22 февраля в Москве Лавров принял Гранди, впервые посетившего Москву с визитом в качестве главы Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В ходе беседы подробно обсуждалась проблематика положения беженцев и мигрантов в мире, а также вопросы ликвидации массового безгражданства, в том числе в Латвии и Эстонии. По мнению Лаврова, этот вопрос должен оставаться приоритетом в повестке дня UNCHR.

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На уровне экспертов в Женеве будут продолжены консультации по возможным конкретным направлениям работы по этим вопросам, к которым могло бы подключиться UNCHR. Кроме того, российская сторона подтвердила готовность продолжать финансирование соответствующих программ UNCHR.

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