Медики требуют отменить 60-часовую рабочую неделю и грозятся подать в суд

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

В случае, если с политиками не будет достигнуто соглашение об отмене 60-часовой рабочей недели, признанной нормой для медиков, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) готов обратиться с иском с Конституционный суд, сообщили агентству ЛЕТА в профсоюзе.

Руководство профсоюза сегодня встретилось с сотрудниками Детской клинической университетской больницы, чтобы обсудить текущую ситуацию, в том числе оплату труда медперсонала.

Участники встречи поддержали намерение ЛПРЗСУ и омбудсмена еще раз попытаться достичь соглашения с политиками о поэтапной отмене 60-часовой рабочей недели с одновременным повышением оплаты труда. Если политики это предложение проигнорируют, будет подготовлен соответствующий иск в Конституционный суд, указали в профсоюзе.

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В настоящее время нормой для медиков считается 60-часовая рабочая неделя. Это означает, что работая сверх установленных законом о труде 40 часов в неделю, медики доплату за за дополнительные часы не получают.

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