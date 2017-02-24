Новый руководитель Детской больницы обещает пациентам позитивный опыт

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Новый руководитель Детской клинической университетской больницы Валтс Аболс намерен обеспечить максимально позитивный опыт каждому пациенту, а также развивать человеческие ресурсы, мотивацию работников и повышать эффективность работы.

По мнению Аболса, в настоящее время Детская больница является одним из наиболее хорошо управляемых медицинских учреждений, где уже реализовано несколько важных реформ, касающихся качества процессов, безопасности пациентов и хорошего управления.

Как сообщалось, в четверг состоялось собрание участников больницы, на котором в должности председателя правления был утвержден Валтс Аболс. В конкурсе на должность члена правления он получил наибольшее число пунктов среди всех претендентов.

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Последние 20 лет Аболс занимал руководящие посты в компании «GlaxoSmithKline Latvia», а также был лектором в Рижском университете Страдиньша.

В конце декабря прошлого года Минздрав объявил конкурс на должность председателя правления Детской больницы. Ранее обязанности председателя правления этого медучреждения исполняла министр здравоохранения Анда Чакша.

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