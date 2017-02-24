Рейкъявик, Дубай, Канарские острова: аэропорт «Рига» открывает новые маршруты

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В этом году рижский аэропорт откроет несколько новых маршрутов и начнет сотрудничать рядом новых авиакомпаний. В аэропорту «Рига» начинаются работы по реконструкции, которые связаны с будущим строительством нового железнодорожного вокзала Rail Baltica, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Так, об открытии двух направлений из Риги — в Рейкъявик и Бари — заявила крупнейшиая бюджетная авиакомпания Центральной и Восточной Европы WizzAir. Габор Васархелий, руководитель отдела коммуникации WizzAir отметил, что с начала работы в Риге — а это было в 2010 году, авиакомпания перевезла более 1,8 миллиона латвийских пассажиров, сейчас только из Риги предлагается 11 маршрутов, а общее количество направлений, куда летает WizzAir, исчисляется сотнями.

«Мы предлагаем более 500 маршрутов, мы их называем паутиной, и каждый день мы обновляем и дополняем эту сеть.

Мы предлагаем полеты на далекие расстояния, такие как Рейкъявик в Исландии, Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах, Канарские острова.

Также мы предлагаем очень интересный маршрут в Тель-Авив прямо из Риги», — рассказал глава лоукостера.

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В свою очередь латвийский национальный перевозчик airBaltic объявил о планах открыть в этом году сразу 10 новых маршрутов. Об этом сообщил вице-президент по корпоративным коммуникациям Янис Ванагс. Такой рост новых направлений он назвал «беспрецедентным» для компании.

По прогнозам представителя airBaltic, в этом году количество билетов на продажу вырастет на 16%. Соответственно, с увеличением предложения должны снизиться и цены.

В прошлом году авиакомпания уже снизила цены примерно на 10 процентов. Можно ожидать, что в этом году цены также пойдут вниз.

Кроме того, уже до начала лета в рижском аэропорту ожидается появление новых авиакомпаний. Каких — официально не сообщается, но, возможно, речь идет о чартерных перевозках, которые активизируются в летний период.

Сотрудничество с аэропортом Риги в этом году могут начать сразу две российские авиакомпании — S7 и RusLine, которая предложит направление на Москву.

В аэропорту уже ожидают прирост числа пассажиров как в этом году, так и в последующие, и готовятся к этому.

Как отметила радиостанции руководитель рижского аэропорта Илона Лице, начались проектные работы по реконструкции публичной зоны аэропорта. Ее планируется перестроить к 2022 или 23-му году, связав проект с планами Rail Baltica построить в аэропорту новый железнодорожный вокзал.

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