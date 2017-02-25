Тысячи имен и персональных кодов латвийцев можно найти в открытом доступе в Интернете

 

Фото: PantherMedia/ScanPix

Тысячи имен и персональных кодов латвийцев, прошедших процесс натурализации, до сих пор можно легко найти в Сети. И государство никак не может их скрыть, сообщает Русское вещание LTV7.

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Формальное решение о выдаче человеку гражданства в рамках натурализации принимает Кабинет министров. И, как и все решения правительства, они публикуются в бумажной и электронной версиях газеты Latvijas Vēstnesis. А в документе — имена, фамилии и персональные коды людей, которым предоставляется гражданство. В 2014 году, когда о проблеме впервые заговорили, издание стало указывать лишь количество человек, получивших гражданство, без каких-либо личных данных. А у тех, кто получил гражданство до 2014-го — из общего доступа убрали вторую часть персонального кода. Однако, оказывается — через обычный поисковик — эта информация всё ещё доступна.

И ни к каким хитростям прибегать не нужно.

Заходим в тот же Google, вводим имя и фамилию интересующего нас человека и получаем результат.

Одна из этих записей содержит нужную информацию. А, зная дату рождения человека — процесс ещё упрощается.

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Одна из ссылок, которую при поиске выдаёт Google — ведёт на некий портал, который расположен в Испании и предлагает подборку нормативных актов и документов из разных стран. В том числе — архив Latvijas Vēstnesis, с ещё не стёртыми персональными кодами.

Видео

Точное число персональных кодов, которые находятся в распоряжении этого портала неизвестно, но до 2014 года в Латвии натурализовались чуть более 140 тысяч человек.

В Инспекции данных говорят — повлиять на портал, или на поисковик Google, они сейчас не могут, потому, что они находятся в другом государстве.

Однако, в мае следующего года начнёт действовать новая европейская регула, которая позволит решить проблему.

«Она будет распространяться на большие компании, в том числе Google, Facebook, и мы сможем обратиться в другое государство с просьбой помочь», - говорит глава первой надзирающей части Госинспекции данных Янис Каршениекс.

Пока же, если кто-то пострадал от того, что его личные данные находятся в общем доступе — в Инспекции призывают судиться.

Однако, как оказалось, даже портал Latvijas Vēstnesis, который скрывает вторую часть персонального кода натурализовавшихся граждан, скрывает её своеобразно. Так, бывший негражданин, введя в поиске на сайте имя, фамилию, и дату рождения — в результатах увидит персональный код целиком.

О таком повороте в Инспекции данных не знали и после обращения журналистов Русского вещания LTV7 заявили, что рассмотрят вопрос.

Но напомним, этим летом Латвия намерена ввести совершенно новую систему персональных кодов. И поменять его сможет любой желающий.

«С первого июля вступит в силу новые персональные коды. Комбинация цифр будет другой, и она больше не будет содержать дату рождения. Цифр будет 11 и первая часть кода будет начинаться с числа 32. остальные числа будут сгенерированы в случайном порядке», - говорит представитель Управления по делам гражданства и миграции Санта Йонате.

Новорожденные дети после 1 июля будут получать новый персональный код автоматически, все же остальные смогут раз в жизни поменять нынешний код на новый. Впрочем, большая безопасность — не бесплатна. За смену кода платить не нужно, но придётся заказывать новое удостоверение личности.

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