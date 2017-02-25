Как Вейонис полчаса по-русски говорил или что позволено одному, не позволено другому?

К общественно значимым персонам в нашей стране применяются «двойные стандарты», когда речь идет о использовании русского языка в СМИ. Такой вывод делает читательница газеты Latvijas avīze, попытавшись выяснить, не нарушает ли закон президент Латвии Раймонд Вейонис.

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Нарушения закона со стороны президента, по ее мнению, произошли в эфире радио Baltkom.

«Мэра Риги Нила Ушакова Центр госязыка (ЦГЯ) хочет наказать за то, что он не говорил по-латышски. Но вот как-то слушала радио «Baltсom» [правильно Baltkom – Ред], и наш президент битых полчаса, отвечая на вопросы, говорил по-русски. Разве это не наказуемое нарушение?

Позвонила в Канцелярию президента – как они смотрят на то, что глава государства не говорит с гражданами по радио на госязыке?

Поднявший трубку замялся – я была первой, кто этим поинтересовался. Поэтому он не знал, как ответить,» - пишет читательница газеты Инга Мазуре.

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Ответ читательницу не устроил и она продолжила свое расследование.

«Не успокаиваюсь на этом и звоню в ЦГЯ. Сотрудница его мне пояснила, что выбор языка общения со стороны президента – это «вопрос этики»? Значит, президент может руководствоваться этикой, а председателю Рижской думы надо платить штраф за несоблюдение норм Закона о языке. В голову приходит приходит поговорка – что позволено Юпитеру, то не позволено быку –

но, может быть, вы, журналисты, проинформируете, как на самом деле обстоят дела с интерпретацией закона»,

- пишет Мазуре.

Напомним, что президент Латвии Раймонд Вейонис был гостем радио Baltkom 21 февраля.

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