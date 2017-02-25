Она, возможно, самый молодой руководитель управления волости в Латвии

 

Фото: Facebook

Вчера Дума Яунелгавского края утвердила в должности управляющей самоуправлением волости Даудзесе 24-летнюю Сигне Гайгалниеце.

Как отмечает издание, девушка, возможно, является самым молодым руководителем управления волости в Латвии.

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Ее предшественник Гунтис Озолиньш уволился в начале текущего года, был объявлен конкурс на замещение вакантной должности. Всего было 5 претендентов. За Сигне в итоге проголосовало 12 депутатов из 13.


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