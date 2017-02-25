Представитель аэропорта «Рига»: мы не требовали у посла ОАЭ снять хиджаб

Работники международного аэропорта «Рига» не требовали от посла Объединенных Арабских эмиратов Хананы Халфаны Обайды Али аль-Мадани, чтобы она сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб», - так публикацию в газете Neatkarīgā об инциденте в аэропорту «Рига», после чего МИД Латвии якобы получил ноту протеста от ОАЭ, прокомментировала руководитель отдела коммуникаций международного аэропорта «Рига» Лаура Карните.

Наши работники проявляют уважение к религиозным традициям людей и никаких требований снять мусульманскую одежду предъявлено не было, заявила Карните. По ее словам, на голове посла ОАЭ был платок, в связи с чем на контроле безопасности, который проходила посол, была проведена дополнительная проверка ручным детектором, а пальто посол сняла сама – в соответствии с общими правилами на пункте контроля.

Напомним, когда посол выезжала из Латвии, работники службы контроля аэропорта, в соответствии с нормативами авиационной безопасности, введенными в ЕС, потребовали от нее снять традиционную мусульманскую одежду и головной платок – хиджаб. Посол указала, что она может сделать это только в присутствии женщины и в отдельном помещении,

однако такой возможности ей аэропорт не предоставил, и со стороны сотрудников аэропорта последовали оскорбительные комментарии.

Реклама

Представитель Министерства иностранных дел Латвии Вита Добеле заявила, что в настоящее время подробности инцидента выясняются.

Еще по этой теме