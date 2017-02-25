Требуя повышения зарплат, часть хирургов Детской больницы уменьшили нагрузку

 

Фото: AP/ScanPix

Требуя повышения зарплат, часть хирургов Детской клинической университетской больницы уменьшили нагрузку, сообщила представитель больницы Вита Штейна.

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В конце 2016 года больница получила письмо от вновь образованного профсоюза детских хирургов с просьбой увеличить плату за час работы до 15 евро. Сейчас хирурги получают 5-7 евро в час.

К сожалению, из доступных финансовых средств увеличить зарплаты невозможно, поэтому с 1 февраля 12 из 23 детских хирургов, как и часть операционных сестер, больше не работают продленное время, а работают нормальное рабочее время, то есть 168 часов в месяц.

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Штейна рассказала, что руководство Детской больницы хочет решать эти вопросы комплексно, чтобы одинаковые условия труда были у всего медицинского персонала, но финансовых средств на повышение зарплат всех работников у больницы нет.

В Детской больнице работают более 1300 специалистов.

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