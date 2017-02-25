Цены на овощи в Латвии могут повыситься вслед за всей Европой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

После того, как весной закончится местный урожай прошлого года, цены на овощи в Латвии могут повыситься вслед за повышением цен в Европе, рассказала руководитель кооператива «Мусмаю дарзени» Эдите Страздиня.

В январе в Европе значительно увеличились цены на овощи, в том числе салат и огурцы, что связано с неблагоприятной погодой в наступившем году, из-за которой урожай в открытых теплицах менее качественный. Много овощей замерзло в Испании.

Страны Балтии и Польша - последние, где сохранились прежние низкие цены. В Нидерландах, Германии и Испании цены повысились. Например, картофель из Нидерландов стоит 30 центов за кг, тогда как в Латвии оптовая цена на картофель по-прежнему составляет 13-15 центов.

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Страздиня отметила, что рост цен на овощи больше влияет на производителей, а покупатели ощущают его меньше.

В Латвии на рост цен на овощи повлияет и подорожание сырья - существенно возросли затраты на электричество, автоперевозки, минеральные удобрения и средства защиты растений.


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