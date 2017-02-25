В воскресенье по всей Латвии ожидаются осадки

 

Фото: PantherMedia/ScanPix

В ночь на воскресенье небо в Латвии будет облачным, начнется снегопад и небольшая метель, дороги снова обледенеют, а на Курземском побережье ожидается дождь.

На востоке страны снегопад начнется утром.

Днем сохранится пасмурная погода, будет идти снег, переходящий в дождь.

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Минимальная температура ночью составит 0..-4 градуса, на востоке -4..-7, во второй половине дня потеплеет до 0..+4 градусов.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, ночью и утром порывами до 16 метров в секунду.

В Риге будет пасмурно, снег перейдет в дождь. Температура повысится с -3 градусов ночью до +3 во второй половине дня.


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