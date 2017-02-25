Центр госязыка оштрафовал отель в Даугавпилсе: есть hotel, а где viesnīca?

Один из номеров отеля
 

Один из номеров отеля. Фото: http://www.homelikehotel.lv

Центр госязыка (ЦГЯ) оштрафовал владельца гостиницы за то, что на фасаде здания он вывесил табличку с надписью «Hotel», хотя это и часть названия заведения, а для рекламы гостиницы обильно используется латышский, пишет Skaties.lv.

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Владелец «Homelike Hotel» Артурс Чипатс новичок в гостиничном бизнесе – заведение в Даугавпилсе было открыто весной прошлого года. Впрочем, за этот короткий срок предприниматель уже успел дважды ощутить на себе всю строгость латвийского языкового центра.

«Свой первый визит представители центра объяснили жалобами от конкурентов. Мне сказали, что я не информирую людей о своей гостинице на латышском языке.

Спор был о том, что на улице видна надпись, где большими буквами сказано «Hotel». Я им объяснил, что для информирования людей есть множество других надписей, которые выполнены на латышском, а от слова «Hotel» никуда не избавиться, ведь название самой гостиницы «Homelike Hotel» является зарегистрированным», - рассказал Чипатс.

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Владелец гостиницы показал языковым стражам различные эскизы с надписями на латышском языке, пообещав, что в скором времени они появятся на здании в большом количестве. Это удовлетворило сотрудников ЦГЯ и Чипатса на время оставили в покое

Надо ли говорить, что через несколько месяцев языковой центр нанес ответный удар. К этому времени, как и было обещано, гостиница была обвешана табличками на латышском.

Однако, как заметили языковики, многократно повторяющиеся слова «viesnīca» все равно меньше размером того злополучного «Hotel» у входа.

Владелец заведения считает, что ЦГЯ занимается имитацией работы, лишь вредящей латвийскому бизнесу. Он повторяет, что «Homelike Hotel» – это название, а не описание заведения, призванное информировать людей о функциях данного места.

Впрочем, это не аргумент - Центр госязыка непреклонен, настаивая, что предприниматель нарушил закон и теперь должен будет понести наказние.

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