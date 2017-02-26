Опрос: наиболее удовлетворены своими самоуправлениями жители Курземе и Латгале

Работой своих самоуправлений нынешнего созыва наиболее удовлетворены жители Курземе и Латгале, свидетельствуют данные опроса SKDS.

Участников опроса просили ответить, насколько они согласны с утверждением о том, что удовлетворены работой своего самоуправления нынешнего созыва. В Латгале и Курземе с утверждением согласились 57% жителей, причем в Курземе полностью согласились 18% респондентов, в Латгале - 8%. В Латгале 49% скорее согласны с тем, что самоуправление работает удовлетворительно, в Курземе скорее согласны 39% населения.

Наиболее критичны жители Земгале, где работой самоуправлений в целом довольны 47% населения, недовольны 46%, в Видземе доволен каждый второй житель, а недовольны работой самоуправлений 36% опрошенных.

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В Рижском регионе работой самоуправлений довольны 53% жителей, в том числе 16% довольны полностью, а 37% скорее довольны. 23% опрошенных в Рижском регионе не удовлетворены работой своего самоуправления.

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