Музыканты: в Латвии на концерты классической музыки западноевропейские цены

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA/Edijs Pālens

В Латвии на концерты классической музыки западноевропейские цены, но покупательная способность населения не соответствует Западной Европе, заявила член правления Латвийского национального симфонического оркестра (ЛНСО) Индра Лукина.

Она рассказала, что цены билетов на концерты ЛНСО такие же, как на концерты Парижской филармонии, но уровень доходов во Франции намного выше. В Латвии проходит множество блестящих концертов, но цены высоки, и это проблема.

Лукина на французском фестивале «Безумные дни в Нанте» наблюдала большой наплыв людей, так как билеты на концерты доступны. Чтобы в Латвии цены тоже стали доступны, нужна финансовая поддержка со стороны государства, считает Лукина.

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