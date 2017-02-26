Неприятный сюрприз: радиаторы отключила, но платить за отопление всё равно приходится

«Живу в городе в трехэтажном доме, на последнем этаже. В доме центральное отопление, но радиаторы я выключила, тем не менее, деньги приходится платить», - рассказывает свою историю читательница Марите.

«В квартире на каждом радиаторе установлен счетчик тепла, и он показывает, что потребление равно нулю. Квартиру отапливаю установленной печкой - камином. Но всё равно каждый месяц мне приходится платить за потерю тепла в размере 30% от прежних счетов за тепло, когда центральное отопление еще было подключено. В прошлом месяце было 7,45 евро. Почему?» - спрашивает Марите.

«Общее потребление дома всегда выше суммы индивидуального потребления. Это связано и с износом системы дома, и со способностью самого здания удерживать тепло, и с другими факторами, а так же с тем, насколько точно и вовремя жильцы сдают свои показания потребления» - объясняет Иева Пука, специалист по общественным отношениям «Liepājas namu apsaimniekotājs».



Порядок, определяющий размер соплатежа за подачу централизованного отопления (даже если услуга не используется), может определять каждый конкретный дом, учитывая при принятии решения, например, площадь или число радиаторов, или количество единиц имущества.

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Это означает, что разницу между общим счетом дома и указанным в имуществах потреблением можно разделять согласно методике, определенной внутри дома. Знаю

случаи, когда жители отказались от тепловых элементов в квартирах и от отопления вообще, но все равно платят часть соплатежа за подачу тепла, так как решение дома является обязующим для них.





По мнению домоуправления, это обосновано. Например, средние квартиры дома получают тепло также от соседних квартир, от тепловых стояков (например, могут обогреваться также коридоры дома или помещения общего пользования – прим. ред.).



Соплатеж в размере 30% (от прежних счетов, если потребление равно нулю – прим. ред.) свидетельствует, что в квартире на обогревательных элементах установлены измерительные приборы, а система осталась старая или построенная в советское время (вертикальная). Несколько иначе с горизонтальной системой подачи, она намного точнее, и размер соплатежа колеблется в районе 7-11% от индивидуального счета за отопление.

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