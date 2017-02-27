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На этой неделе в Латвии ожидается теплая и дождливая погода, временами возможен снег, прогнозирует «Global Forecast System».

Во вторник местами выглянет солнце, температура воздуха повысится до +5..+9 градусов. В среду ожидается дождливая погода, температура воздуха немного понизится, кроме Латгале, где вновь ожидается около +8 градусов.

Во второй половине недели страну пересекут по крайней мере две обширные зоны осадков. Температура воздуха ночью местами опустится немного ниже нуля, днем составит +2..+6 градусов, а к концу недели столбик термометра приблизится к 10-градусной отметке.

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По прогнозам синоптиков, на этой неделе по всей Латвии растает снег, а на многих реках начнется ледоход.


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