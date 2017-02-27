Генпрокурор не исключает исков к государству по «делу олигархов»

Генеральный прокурор Эрик Калнмейерс
 

Генеральный прокурор Эрик Калнмейерс. Фото: Edijs Pālens/LETA

Генеральный прокурор Эрик Калнмейерс не исключает исков к государству по так называемому делу олигархов из-за его долгого расследования. Об этом он заявил в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении.

На вопрос о том, было ли в этом деле какое-либо политическое давление, Калнмейерс ответил: «Не думаю, что в столь громком деле кто-то попытался бы рискнуть на что-то политически влиять».

Также он подчеркнул, что нет никаких оснований не доверять ответственному за дело прокурору. «Я не сомневаюсь в его честности», - сказал Калнмейерс.

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Как сообщалось, Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (БПБК) в декабре прошлого года

закрыло оставшуюся часть т.н. дела олигархов, не обнаружив признаков преступных деяний.

«Дело олигархов» было возбуждено в мае 2011 года по статьям Уголовного закона о взяточничестве, легализации нажитых преступным путем финансовых средств, злоупотреблении служебным положением и нарушении ограничений для государственных должностных лиц.

Вначале в деле фигурировали 11 лиц.

БПБК провело обыски в офисах и домах влиятельных политиков - Айвара Лембергса и Андриса Шкеле, а также в Рижской думе, управлении Рижского порта и на других предприятиях.

Также БПБК в мае 2011 года обратилось к Сейму с просьбой дать разрешение на обыск у политика Айнара Шлесерса, но парламент такого разрешения не дал, поэтому президент Валдис Затлерс инициировал роспуск Сейма.

Следствие допускало, что Айнар Шлесерс, будучи заинтересованным в том, чтобы председателем правления Рижского свободного порта был Андрис Америкс, в октябре 2010 года предложил Лембергсу заключение договора между правлением порта и ООО «Mediju nams». В обмен на это Шлесерс просил Лембергса повлиять на Виестура Силениекса, чтобы он на заседании правления порта проголосовал за назначение Америкса.

Позже БПБК передало уголовный процесс прокуратуре для начала уголовного преследования, однако в сентябре прошлого года прокурор отдела по расследованию особо важных дел Марис Лея заявил, что Генпрокуратура не будет привлекать к уголовной ответственности за торговлю влиянием Шлесерса и мэра Вентспилса Айвара Лембергса, а БПБК продолжит в рамках этого дела расследование других предполагаемых преступлений.

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