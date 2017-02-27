Техосмотр раз в два года для всех машин - это реально?

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Новые машины проходят техосмотр раз в два года, затем - раз в год, однако этот порядок предлагают изменить, об этом пишет Dienas Bizness.

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В настоящее время собраны подписи жителей за прохождение техосмотра раз в два года, независимо от возраста автомобиля. Однако часть экспертов предупреждают, что это может привести к значительному увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Принимая во внимание состояние автопарка латвийских жителей и средний возраст автомобиля,

машины старше четырех лет должны проходить техосмотр раз в год.

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Средняя стоимость прохождения техосмотра составляет 22 евро. Во многих странах ЕС техосмотр проводится раз в два года. На портале «manabalss.lv» в настоящее время собрано 11 тыс. подписей за прохождение техосмотра раз в два года.

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