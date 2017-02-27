Газета: от собственников квартир требуют уплатить почти 10-летний долг за аренду земли

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Renāte Briede / LETA

Около 700 владельцев квартир в рижских многоквартирных домах получили сообщения с требованиям заплатить долг по аренде земли, скопившийся в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2010 года, пишет сегодня газета «Diena».

Суммы долга немаленькие - от 400 евро до 900 евро, уточняет издание.

Сообщения с требованием заплатить долг разослало АО «Pilsetas zemes dienests». Как сообщил «Diena» представитель компании, адвокат и администратор процессов неплатежеспособности Нормунд Шлитке, долг истребуется спустя много лет из-за затянувшегося судебного разбирательства.

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Правительство в этой связи вновь вернулось к вопросу разработки закона об окончании правовых отношений в принудительно разделенной собственности в приватизированных многоквартирных домах.

У некоторых владельцев жилья сохранились чеки об оплате арендной платы. Шлитке допускает, что такая ситуация возникла по той причине, что

собственники квартир платили деньги управляющим компаниям, однако они создали на них накопления и средства не дошли до владельцев земли.

«Такого не может быть. Не создавалось никаких накоплений. Такая ситуация могла сложиться из-за того, что один дом может находиться на нескольких участках земли, принадлежащих разным собственникам. Арендная плата ранее вносилась, но не за все участки», - говорит представитель компании «Rigas namu parvaldnieks» Санта Валюма.

По ее словам, в компанию уже обратились жители более 40 домов со всей Риги, однако ничем, кроме консультаций, предприятие им помочь не может. Например, владельцам рекомендуют проверить, был ли человек, который получил сообщение, собственником квартиры в указанный период времени. Если не был, долг на него не распространяется.

Шлитке отмечает, что взыскание долгов началось только в этом году, поскольку долго шли судебные разбирательства, в том числе в Конституционном суде, который принял решение о том, что происходит в подобных ситуациях с 2011 года. А период с 2008-го по 2010 год остался за пределами правового поля, и только в 2015 году законодатель позволил подобные счета выставлять и судиться с самими квартирными собственниками.



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