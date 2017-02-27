Доплата за сверхурочные часы: почему профсоюз против

На утверждение Министерства благосостояния переданы поправки к закону о труде. Самые громкие дискуссии связаны с доплатой за сверхурочные часы работы, сообщает Diena.

Планируется, что за первые два часа доплачиваться будет 50% от часовой или дневной ставки, а не 100%, как прежде, а за последующие часы работы размер доплаты сохранится на уровне 100%.

Такой же порядок будет применяться к оплате работы в праздничные дни. Работодатели по своей инициативе могут платить и больше. Вопрос обсуждается уже давно, однако социальные партнеры правительства - Латвийский союз свободных профсоюзов (ЛССП) и Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД) - компромисса не нашли.

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Против предлагающегося варианта жестко возражает ЛССП. Глава профсоюза Эгилс Балдзенс сказал газете «Diena», что

такое решение позволит работодателям «оптимизировать расходы на рабочую силу за счет работников».

Эксперт по трудовому праву ЛКРД Андрис Алкснис придерживается противоположного мнения, считая, что Латвии необходимо конкурировать с другими странами ЕС.

Но сейчас латвийские работодатели вынуждены платить неадекватно большие доплаты за сверхурочные. Представитель конфедерации уверен, что по этой причине работодатели выплачивают деньги в конвертах.

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