Глава Исламского культурного центра: мне стыдно за Латвию

Проверки мусульман в международных аэропортах всегда вызывают неоднозначную реакцию. С одной стороны, их культура и традиции запрещают в публичных местах снимать головные уборы, а с другой стороны – воздушные гавани обязаны подвергать проверкам всех, независимо от вероисповедания и национальности. Вот и аэропорт «Рига» попал в ситуацию, когда проверка на безопасность закончилась тем, что МИД Латвии получил ноту от Объединенных Арабских Эмиратов.

Латвийский МИД получил ноту от Объединенных Арабских Эмиратов о неприемлемой ситуации, в которую недавно попала в Рижском аэропорту посол этого государства. Когда женщина приехала в Латвию, сотрудники аэропорта попросили, чтобы она сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб. Посол заявила, что может сделать это только в присутствии женщин и «без лишних глаз», однако, как указывает газета Neatkarīgā, такой возможности персонал аэропорта не предоставил. Более того, по информации издания, со стороны сотрудников последовали оскорбительные комментарии.

Пресс-секретарь МИД Латвии Раймонд Янсон заявил, что обстоятельства конфликта сейчас уточняются. Однако МИД проинформировал Министерство сообщения о том, что в Рижском аэропорту нет закрытого помещения, где человек при желании мог бы пройти проверку безопасности.

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«Проверку безопасности в аэропорту проходят абсолютно все пассажиры, независимо от того, с какими документами они путешествуют. По мнению МИДа, недопустимым является тот факт, что в аэропорту нет возможности пройти эту проверку в закрытом помещении, если человек выражает такое желание. Мы информировали Минсообщения о том, что этот вопрос необходимо решить. Что касается реакции ОАЭ, то да, мы получили ноту.

МИД Латвии выражает сожаление, что такая ситуация возникла. На наш взгляд, такое недоразумение никак не должно повлиять на отношения между Латвией и ОАЭ»,

— сказал Янсон.

В свою очередь директор Департамента авиации Минсообщения Арнис Муйжниекс сказал, что детальная информация об этой ситуации еще не получена, но ведомство будет разбираться в произошедшем.

«Когда Минсообщения получит исчерпывающий отчет от Рижского аэропорта, мы оценим этот случай. Выясним, почему такие ситуации возникают и что необходимо сделать, чтобы такого больше не повторилось», — пообещал чиновник.

Тем временем, представитель Исламского культурного центра Ахмед Роберт Климович указывает, что в большинстве стран Европы проблем в аэропортах у мусульман не возникает. Климович заявил, что ему стыдно за то, что в Рижском аэропорту возникла такая ситуация.

«Здесь нет никакой [угрозы] безопасности!

Если женщина в головном уборе в аэропорту, в абсолютном большинстве стран мира никто к этому не относится с каким-то там недоверием.

[...] Вы знаете, это примерно как если бы вас попросили публично снять штаны.

[...] Есть считанные страны, в которых могут возникнуть такие проблемы, и к сожалению, Латвия — среди них. Мне стыдно за то, что у нас так относятся. Это неуважение. Неуважение и к религии, и к человеку, и к женщине. Это огромное неуважение, которое продемонстрировала Латвия»,

— заключил Климович.

В самом аэропорту указывают, что проверки проходят в соответствии с европейскими требованиями к безопасности авиаперелетов, а снимать головной убор посла не заставляли. Представитель департамента безопасности аэропорта Инта Смилдзиня говорит, что они уважают права пассажиров на ношение религиозной одежды.

«В нашем распоряжении нет информации о том, что женщину попросили снять головной убор или часть традиционной одежды.

Посла просто попросили снять пальто, чтобы ее осмотрели в соответствии с установленным порядком. Проверку в этой ситуации проводила женщина. Также у нас информации о том, что посол попросила провести проверку в закрытом помещении. В аэропорту такое помещение имеется», — прокомментировала представитель аэропорта.

Жители Латвии в большинстве своем с пониманием и уважением относятся к представителям исламской религии.

Об этом рассказала латвийская мусульманка Лига Фатима-Легздиня, которая уже на протяжении нескольких лет носит никаб. Женщина указала, что ее никто и никогда не просил снять головной убор.

«Конечно, иногда я сталкиваюсь с трудностями, однако в большинстве случаев, удается решить вопрос идентификации. Прошу, чтобы это сделала женщина. Люди в основном отзывчивы. Я в последнее время не путешествовала и не была в аэропорту, но мне никто и никогда не предъявлял требования снять головной убор.

Безусловно, традиции нужно уважать, поскольку это никакая не прихоть. Это что-то глубокое и очень важное»,

— сказала Фатима-Легздиня.

Отметим, ранее президент Латвии Раймонд Вейонис предложил начать дискуссию о необходимости запретить или разрешить носить в общественных местах мусульманские головные уборы. Позже Министерство юстиции после долгих согласований подготовило законопроект, ограничивающий ношение одежды, закрывающей лицо, в публичных местах. Политики правящей коалиции заявили, что еще обсудят предложенный Минюстом законопроект, но склоняются поддержать его.

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