Жители стали тратить на обеды на 45 центов меньше; в среднем обедают на 4,57 евро

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

За год выросло число тех жителей Латвии, которые обедают в кафе и столовых, - свидетельствуют данные компании по изучению общественного мнения SKDS. Однако на 45 центов снизилась средняя стоимость обеда - с 5,02 ево до 4,57 евро.

Данные SKDS свидетельствуют, что 51% жителей не обедают в кафе никогда - год назад таких было 54%. А самый большой показатель был зафиксирован в 2010 году, когда воздерживались от обедов в общепите 67% жителей. Количество обедающих каждый день в этом году составило 10%, обедающих 1-2 раза в неделю - 13% раз в месяц - 22%.

В среднем стоимость одного обеда обходится в 4,57 евро, годом ранее сумма была выше - 5,02 евро. 10 лет назад средняя стоимость обеда составляла 3,96 евро.

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