Шесть модернизированных в прошлом году поездов ремонтировали 157 раз

В середине прошлого года Pasažieru vilciens получил 6 модернизированных дизельных поездов. Проект модернизации обошёлся в 22 миллиона евро. Работы исполняло общество DMU vilcieni, в состав которого входят латвийские предприятия Rīgas vagonbūves rūpnīca, Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca и VRC Zasulauks.

На данный момент 6 модернизированных поездов ремонтировались уже 157 раз. Все они были гарантийными. Один из поездов ремонтировался 45 раз.

Отметим, что шестой модернизированный поезд, который был сдан в эксплуатацию в последний момент, чтобы не потерять 9 млн еврофинанансирования, ремонтировался, не проехав даже тысячи километров.

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