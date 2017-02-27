Боль латвийцев: Как прожить на 400 евро и не погрязнуть в долгах?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Депутатам с зарплатами более 1000 евро, министрам - с доходами в несколько тысяч и руководителям крупных государственных предприятий, чья зарплата составляет от 3800 евро и выше, даже в голову не приходит, что выживать можно и на такие деньги.

Немного статистики. В Риге средняя зарплата составляет около 850 евро, в Латгалии - примерно 550 евро.

Это говоря языком официальной статистики - то есть, сравниваются зарплаты на существующих рабочих местах. В статистические таблицы попадают, разумеется, данные с тех организаций, где добросовестно платят все налоги. Где такое наблюдается? Правильно, в госуправлении, на муниципальных и государственных должностях.

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В частном бизнесе, все гораздо скромнее. Хорошей зарплатой считается 400 евро,

причем, порой, человеку приходится еще поискать такую работу.

А что можно сделать за 400 евро? Хлеб в супермаркетах стоит около 70 центов, десяток яиц - более 1 евро, пачка молока - тоже 1 евро. Масло, хоть какое-то мясо к столу, итого, на семью из трех человек в день набегает не менее от 6 до 10 евро. Итого, в месяц, около 200 евро. А еще желательно оплатить коммунальные услуги - 100 евро, а зимой и все 150.

Итого, средне-хорошей латгальской зарплаты в бизнесе хватает только на то, чтобы что-то поесть в течении месяца, и где-то пожить. Любой дополнительный расход - будь то покупка новой бытовой техники, ремонт автомобиля (не говоря уже про то, что его надо заправлять бензином, да не на что), покупка лекарств или даже одежды - «вышибает» семью за рамки бюджета.

Чтобы погасить необходимые срочные расходы - люди влезают в различного вида он-лайн кредиты,

и из этой долговой ямы выбраться у них шансов практически нет. Проценты сожрут все свободные деньги, и месяцами придется играть в «затыкание дыр».

О том, чтобы при таких доходах позволить себе купить что-то существенное, например, автомобиль, или начать откладывать деньги на будущее (по совету банкиров, где средние зарплаты по отрасли составляют около 1800 евро) не может быть и речи.

Здесь и считать особо нечего - латгальскому работнику платят ровно столько, сколько ему надо для еды (не лучшего качества, а то и просто вредной для здоровья). Налоги, понятное дело, в большинстве случаев игнорируются - потому что работодатель сам не в силах заработать на уплату социального и других налогов.

В этой связи рассказы правящих политиков «про историю успеха», городских властей «о том, что ситуация в экономике города налаживается» - звучат, по меньшей мере, цинично.

Какой должна быть в Латвии минимальная зарплата? 0
380 евро на бумаге - это нормально 1%
Минималку нужно повысить хотя бы до 400 евро 1%
Не менее 500 евро на руки 83%
Чем больше, тем лучше 2%
Надо снизить налоги, тогда и минималки будет хватать 13%
Проголосовали 260
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