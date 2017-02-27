17 человек желают занять должность председателя правления аэропорта

Заявки на конкурс на должность председателя правления Рижского аэропорта подали 17 претендентов.

Их имен отборочная комиссия пока не называет. Оценка кандидатов будет проводиться в два этапа. Выбрать нового руководителя аэропорта планируется до конца марта.

В аэропорту «Рига» ранее сообщили, что от претендентов требуется академическое высшее образование или профессиональное образование второго уровня по финансам, экономике, управлению, праву или инженерным наукам, три года опыта работы на руководящей должности, желательно в сфере транспорта и авиации или крупном государственном либо муниципальном предприятии.

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Также требуется опыт в вопросах стратегического управления предприятием, навыки стратегического планирования, опыт в международном сотрудничестве.

Прежде эту должность занимал Арманд Юрьев, который в середине января решил покинуть пост.