Госязык: Одним за «hotel» штраф, а другим - почётная грамота ЦГЯ

Случай, который недавно произошел в Даугавпилсе, заставляет всерьёз задуматься — корректно ли работает Центр госязыка (ЦГЯ) в Латвии? Напомним, ЦГЯ оштрафовал владельца гостиницы «Homelike Hotel» Артурса Чипатса за табличку с надписью «Hotel», хотя это часть названия заведения, а для рекламы гостиницы используется латышский язык. Если уж и считать подобное нарушением, то придётся признать, что такие «нарушения» украшают фасад практически любой гостиницы, как в Даугавпилсе, так и в других латвийских городах, в том числе и в столице. Но ЦГЯ почему-то не спешит штрафовать «нарушителей», а некоторым из них даже выдаёт... почётные грамоты.

Не совсем понятно,

почему ЦГЯ борется с маленькой гостиницей практически с момента ее открытия — с весны прошлого года, но в упор не замечает надпись «Hotel» на крыше самой популярной гостиницы Даугавпилса — Park Hotel Latgola, которая, можно сказать, является лицом города, т.к. находится на главной площади.

Фото: Google Maps

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«Нарушение» аналогичное тому, за которое недавно оштрафовали владельца Homelike Hotel, не стало поводом для каких-либо разбирательств со стороны ЦГЯ, напротив - Park Hotel Latgola (SIA «Māras nami») в 2012 году получил почётную грамоту от ЦГЯ в рамках проекта «Дружелюбная среда для латышского языка» в группе «организации общественного питания, парикмахерские и гостиницы».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Akcijas „Latviešu valodai draudzīga vide” noslēguma apbalvošanas pasākums

Если стоять в центре второго по величине города Латвии, кроме вывески популярной гостиницы сходу можно насчитать десятки «нарушений» - например, на втором этаже торгового центра Ditton Nams находится кинотеатр Silver screen Cinema (на вывеске информация исключительно на английском языке — см.фото).

Фото: Google Maps

Данное заведение уже попадало в поле зрения ЦГЯ, но не из-за вывески, а из-за того, что вопреки латвийской практике, кинотеатр предлагал своим клиентам фильмы на русском языке с латышскими субтитрами.

Даугавпилс - город русскоязычных. По официальным данным, во втором по величине городе Латвии в 2016 году проживало 94 586 человек, среди которых 50,5% русских, 14% поляков, 7,3% белорусов, 2% украинцев.

Представители кинотеатра тогда прокомментировали, что данная тенденция обусловлена предпочтениями клиентов, и если кинотеатр будет показывать фильмы на латышском или английском, он потеряет часть своей аудитории.

По словам жителей Даугавпилса, в настоящее время в кинотеатре можно посмотреть фильмы как на латышском, так и на английском и русском языках, однако большинство фильмов всё-таки до сих пор показывают именно на русском.

Рядом с «проштрафившимся» кинотеатром находится и боулинг Orange bouling, на вывеске которого также нет ни одного слова на государственном языке.

Напротив Даугавпилсского театра красуется место для ночлега - гостиница Rebir с вывеской «Hotel», узнаваемой туристами в любой точке мира.

Фото: Google Maps

В Риге подобные вывески встречаются ещё чаще. Каждый рижанин и гость столицы на своём пути ежедневно встречает десятки вывесок «Hotel», которые обычно никого не смущают.

Фото: Google Maps

Разумеется, Русский TVNET не считает, что ЦГЯ должен оштрафовать половину предпринимателей Даугавпилса, однако нам не совсем понятно, почему контролирующая «контора» настойчиво посещает небольшую гостиницу, находящуюся вблизи пешеходной улицы Ригас, и в упор не замечает «нарушение», которо уже много лет «маячит» с крыши гостиницы-многоэтажки. Русский TVNET обратился к Сармите Павулене, руководителю регионального отделения ЦГЯ, с просьбой прокомментировать данную ситуацию с «политикой двойных стандартов». На момент публикации статьи ответ от представителей организации получен не был, однако мы обязательно сообщим своим читателям о том, что о вышеописанном думают представители центра.

Версия, которая первой приходит на ум, - происки конкурентов отеля. Об этом пишет и даугавпилсский информационный портал gorod.lv со ссылкой на передачу Bez tabu.

«Этим вопросом заинтересовались журналисты, с чьей помощью мы получили комментарий от отделения Центра госязыка в Риге. Те пояснили, что не могут штрафовать всех, и реагируют, в основном, на поступающие жалобы», - сообщает портал.

Выходит, что если сегодня написать жалобу в ЦГЯ, перечислив список всех гостиниц, которые используют вывеску «Hotel», то уже совсем скоро языковые инспекторы со всей страны отправятся выписывать штрафы каждому владельцу гостиничного бизнеса, упомянутому в жалобном письме? Представьте, сколько финансовых средств можно собрать с жителей Латвии в качестве штрафов! Это же «золотая жила», которая не только улучшит благосостояние государства, но и будет стимулировать латвийцев активней вступать в ряды «языковых дружинников».

ЧИТАЙ НА TVNET: Центр госязыка оштрафовал отель в Даугавпилсе: есть hotel, а где viesnīca?

Владелец гостиницы Homelike hotel Артур Чипатс Русскому TVNET сообщил, что нельзя быть полностью уверенным в том, что произошедшее — происки конкурентов.

«Если уж говорить о требованиях Центра госязыка, то тогда мы можем бороться и с тем, чтобы две буквы WC на туалетах менялись на какую-нибудь латышскую аббревиатуру.

Что касается вывески, то наше название официально зарегистрировано, у нас есть разрешении от местного самоуправления использовать данный баннер на фасаде здания», - прокомментировал ситуацию владелец гостиницы.

Артур также рассказал, что на них действительно поступали жалобы в ЦГЯ, но он не располагает информацией, кто именно был инициатором проверок - конкуренты или просто бдительные жители города, которые борятся за чистоту латышского языка.

Однако, если это действительно проделки «языковых дружинников», не совсем понятно, почему их «праведный гнев» вызвала вывеска исключительно данного отеля.

«Hotel – это устоявшееся обозначения гостиницы во всем мире. Гость нашей страны, скорее всего, просто не найдёт место ночлега, если на вывеске будет написано «viesnīca». В нашем отеле останавливаются и местные, и туристы. Около половины — жители других городов Латвии, которые приезжают в Даугавпилс в командировку, на втором месте - русские, но у нас останавливаются и туристы из Европы. Мы обратились в суд и намерены оспорить данное решение. В настоящее время мне выписан минимальный штраф — 35 еров, но я с ним не согласен», - рассказал Чипатс.

Интересно, а сами представители ЦГЯ, отправляясь в командировку за границу, смогли бы найти гостиницу, если бы она называлась не «hotel», а, например, «óstán» в Ирландии, «albergo» в Италии, «ξενοδοχείο» в Греции или «فندق» в Тунисе?



Кстати,

в гостинице, которая получила штраф от Центра госязыка, 15 января 2017 года, во время своего визита в Даугавпилс, останавливался глава государства Раймонд Вейонис с супругой.

Судя по тому, что президент сделал благодарственную запись в гостевой книге, он достаточно высоко оценил данное заведение, и его не смутило «вопиющее нарушение», которое стало поводом для проверок и штрафов.

Продолжение следует!

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