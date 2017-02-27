RNP прокомментировало требование оплатить многолетний долг по аренде земли

Предприятие Rīgas namu pārvaldnieks с начала января 2017 года получило много заявлений и телефонных звонков от собственников квартир, в связи с полученными письмами от AS Pilsētas zemes dienests или SIA Vienotais norēķinu centrs о долге за аренду земли за период с 1 января 2008 года.

47 жилых домов (более 3000 собственников квартир) сообщили RNP о полученных от Pilsētas zemes dienests (перед сменой названия – AS «Juridiskais birojs «SPECIALIS»») уведомлениях с просьбой погасить задолженность по аренде земельного участка. На данный момент 1355 владельцев квартир (21 жилой дом) получили развернутый письменный ответ о том, на каких участках земли стоит дом и был ли заключен договор об аренде в указанный в письме период. С учетом, что нужно обработать большой объем информации, владельцы квартир в оставшихся 26 домах в письменном виде получили общий ответ на тему правовых норм, которые в указанный в письмах период времени регулировали объем арендной платы за землю.

Более подробную информацию о том, как много земельных участков у конкретног жилого дома и на аренду каких из них были заключены договоры в указанный в письмах период, RNP планирует обобщить до 31 марта 2017 года и проинформировать владельцев квартир.

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Ответы на часто задаваемые вопросы:

Кто отправляет эти уведомления? Эту плату требует государство, самоуправление или кто-то другой? RNP не рассылает эти сообщения, их отправляют AS "Pilsētas zemes dienests" или SIA "Vienotais norēķinu centrs», которые являются или собственниками земли, или возможными представителями владельцев. Упомянутые юридические лица не являются ни государственной, ни муниципальной властью.

Должен ли я выплачивать указанную в письме сумму, если на тот период не был владельцем квартиры, кроме того, адресатом указан просто владелец квартиры, а не конкретный человек (имя,фамилия)? Нет, плату не нужно производить, если в конкретный период времени , например, в 2008-2010 году не являлись владельцем квартир. В таком случае запрос погасить долг за прошлый период не касается нынешнего владельца квартиры.

Как я могу узнать, соответствует ли указанная сумма нормативным актам и не завышена ли она? Мнение RNP о правовых нормах, которые в указанный в письмах период оговаривали порядок расчета платы за аренду земли и критерии, указано ниже – в разделе «О правовых нормах». Если у владельцев квартир есть вопросы, нужно написать RNP на э-почту rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.

Ранее в счета уже была включена плата за аренду земли, и все счета я оплатил своевременно, но все рано получил письмо. Почему?

Дом может находиться на нескольких участках земли – двух, трех и более. Может стоять и на одном участке, у которого несколько владельцев – каждый из них может попросить плату за аренду земли в соответствии с действующими нормативными актами,если их можно применить в конкретной ситуации. Поэтому плата за аренду в указанный в письмах период могла быть уже проведена – другим владельцам участка, на котором стоит дом (за землю, не принадлежащую Pilsētas zemes dienests). Сейчас RNP проверяет информацию о рассчетах за аренду земли в указанный период.

Почему RNP не проинформировало о ситуации до того, как жители получили письма о необходимости заплатить за аренду земли аж за 2008 год? Владелец земли в январе 2017 года (когда, по информации RNP, владельцы квартир начали получать информацию) в RNP, по вопросу об оплате аренды земли за прошлые годы (2008-2010) не обращался. Владелец земельного участка (или представитель владельцев), письмо собственникам квартир отправил, предварительно не проинформировав об этом RNP.

О правовых нормах

Поскольку РНП получило большое количество заявлений и телефонных заявок, обращаем внимание клиентов на основные положения действующих правовых норм, которые в конкретный период устанавливали порядок и критерии по расчёту платы аренды земли:

Вторая часть 54-й статьи закона Латвийской республики «О приватизации государственных и муниципальных жилых домов» (далее - Закон о приватизации) до 1 ноября 2009 года включительно, предусматривала, что арендная плата за землю не должна привышать 5% от кадастровой стоимости земли. 27 марта 2008 года были приняты поправки к Закону о приватизации, согласно которым, арендная плата имела потолки - в 2008, 2009, 2010 годах плата за аренду земли не должна превышать установленную в предыдущем году плату более чем на 25%.

В период до 31 октября 2009 года указанный в уведомлениях размер платы за аренду рассчитывается по ставке 5% от кадастровой стоимости земли и 6% от кадастровой стоимости земли с 1 ноября 2009 года до 31 декабря 2010 года.

В соответствие с 3-м пунктом первой части 50-й статьи и первой части 54-й статьи Закона о приватизации владельцы квартир и землевладельцы обоюдно обязаны заключить между собой договор аренды земли. Ввиду вышеупомянутого, землевладелец имеет право предъявить требования упорядочить отношения по аренде земли непосредственно владельцам земли, не вовлекая управляющую компанию конкретного дома.

На основании существующей судебной практики в спорах об установленном размере арендной платы в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2010 года, в этом случае размер возможного долга может быть установлен только в судебном порядке.

На основании опыта и имеющейся в распоряжении РНП информации, а так же в соответствии с действующими правовыми нормами срок давности на предъявление требований кредитора к должнику - 10 лет. Землевладелец имеет право предъявить требования об уплате аренды земли только к тем владельцам квартир, которые являлись владельцами конкретной собственности в уведомлении указанный перод. В свою очередь, владельцы квартир, на основании 5-го пункт первой части 10 статьи закона Латвийской республики «О квартирной собственности», обязаны платить аренду за пользование третьим лицам пренадлежащей земли.

Это информационная статья, в случае вопросов или неясностей просим владельцев квартир (или уполномоченного представителя владельца квартир) обращаться в центры обслуживания клиентов Rīgas namu pārvaldnieks или присылать вопросы на эл. почту rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.





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