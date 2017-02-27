Средняя брутто-зарплата в Латвии в прошлом году выросла на 5%

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Средняя брутто-зарплата (до уплаты налогов) в Латвии в прошлом году составила 859 евро и была на 41 евро (5%) больше, чем в 2015 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

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В частном секторе средняя брутто-зарплата в 2016 году выросла на 5,8% - до 845 евро, в общественном секторе - на 3,7% до 886 евро. В секторе центрального правительства, куда входят государственные и муниципальные учреждения, а также контролируемые и финансируемые государством и самоуправлениями общества капитала, средняя брутто-зарплата составила 836 евро и была на 5% выше, чем в 2015 году.

Средняя нетто-зарплата (после уплаты налогов) в прошлом году в Латвии составила 631 евро или 73,5% брутто-зарплаты, за год повысившись на 4,7%.

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Реальная нетто-зарплата, с учетом роста потребительских цен на 0,1%, в 2016 году выросла на 4,6%.

Фонд брутто-зарплат в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 418,5 млн евро (5,8%), число оплачиваемых наемных работников в Латвии в пересчете на полную нагрузку увеличилось на 5300 (0,7%).

В прошлом году зарплаты больше всего выросли в отраслях, где уровень средних зарплат был низким: в отрасли прочих услуг (на 8,5%), в отрасли гостиничных услуг и общепита (на 7,1%).

В сфере административных и обслуживающих служб зарплаты выросли на 7,3%.

Меньше всего повысились зарплаты в отрасли профессиональных и научно-технических услуг (на 0,1%) и в отрасли транспорта и складского хранения (на 1,3%).

В прошлом году самые высокие зарплаты были в финансовой и страховой отрасли (1819 евро), в отрасли информационно-коммуникационных услуг (1364 евро) и энергетике (1163 евро), в госуправлении (1071 евро) и в добывающей промышленности (971 евро).

В четвертом квартале 2016 года средняя месячная брутто-зарплата в Латвии составила 894 евро, что на 5,9% больше, чем годом ранее. По сравнению с остальным годом в четвертом квартале больше всего выросла выплата нерегулярных доплат и премий.

В частном секторе зарплаты выросли на 5,6% - до 870 евро, в общественном секторе - на 6,6% до 943 евро, в секторе центрального правительства - на 9,1% до 892 евро.

Нетто-зарплата в четвертом квартале прошлого года составила 657 евро и была на 5,6% выше, чем в в четвертом квартале 2015 года.

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