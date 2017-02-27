В Латвию перемещены три сирийских семьи

В рамках программы перемещения ЕС в пятницу в Латвию из Греции прибыли 12 ищущих убежища из Сирии, в том числе шестеро несовершеннолетних детей, сообщили агентству ЛЕТА в Управлении по делам гражданства и миграции.

Семьи находятся в центре перемещения беженцев в Муцениеки. Среди них есть представители таких профессий, как строитель, парикмахер и работник госсектора. Люди владеют арабским, английским языком и курманджи.

В рамках программы перемещения ЕС Латвия приняла 238 человек. Статус беженца получили десять человек, альтернативный статус - 147 человек.

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