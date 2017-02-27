В Латвию перемещены три сирийских семьи

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В рамках программы перемещения ЕС в пятницу в Латвию из Греции прибыли 12 ищущих убежища из Сирии, в том числе шестеро несовершеннолетних детей, сообщили агентству ЛЕТА в Управлении по делам гражданства и миграции.

Семьи находятся в центре перемещения беженцев в Муцениеки. Среди них есть представители таких профессий, как строитель, парикмахер и работник госсектора. Люди владеют арабским, английским языком и курманджи.

В рамках программы перемещения ЕС Латвия приняла 238 человек. Статус беженца получили десять человек, альтернативный статус - 147 человек.

Реклама
Еще по этой теме
В Латвию перемещены еще четыре беженца из Сирии

В Латвию перемещены еще четыре беженца из Сирии

В страны Балтии перемещено 513 беженцев из 1481

В страны Балтии перемещено 513 беженцев из 1481


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Дом
Дом, Saulīšu ciems, 1200 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR

reklama.vesti.lv

Женщина нашла iPhone: то, что она обнаружила, повергло ее в ужас Hi-Tech

Женщина нашла iPhone: то, что она обнаружила, повергло ее в ужас

Мама Жанны Фриске невероятно преобразилась Wo&Men

Мама Жанны Фриске невероятно преобразилась

Джордж Клуни вывел беременную жену на красную дорожку Showbiz

Джордж Клуни вывел беременную жену на красную дорожку

Режиссера «Ла-Ла Ленд» жестоко обманули с «Оскаром» Showbiz

Режиссера «Ла-Ла Ленд» жестоко обманули с «Оскаром»

Умер выдающийся физик и математик Людвиг Фаддеев Hi-Tech

Умер выдающийся физик и математик Людвиг Фаддеев

Беженцы

TVNET спрашивает

Как часто вы путешествуете? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
330 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
MĀRKETINGA KOORDINATORU/-I
MĀRKETINGA KOORDINATORU/-I
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 