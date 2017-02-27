Рижан призывают бойкотировать внезапные «долги» за аренду

Недавно около 700 рижских семей получили огромные счета за аренду земли. Как пояснялось «письмах счастья», от владельцев квартир таким образом требовалось погасить долг почти десятилетней давности, якобы набежавший в период с 2008 по 2010 годы. Что не так с предъявленным рижанам счетом и почему торопиться с его оплатой не нужно — обо всем этом в программе Латвийского радио 4 «Открытый вопрос» рассказала предприниматель и общественный деятель, активист движения «Золитуде 21.11» Регина Лочмеле-Лунёва.

В беседе с радиостанцией Лочмеле-Лунёва заявила, что считает происходящее обыкновенным шантажом и аферой «белых воротничков» из среды юристов.

«Мы имеем дело с аферой и, я бы сказала, антинародным политическим процессом, который сродни денационализации №2.

Это массовый обман населения, который, возможно, сравним с выселением тысяч жителей из денационализированных домов.

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Вполне может случиться, что из-за юридической мафии, из-за беспрецедентного лобби землевладельцев, тысячи рижан встанут перед необходимостью выкупать по баснословной цене землю из под своих домов», — предостерегла активист.

Суммы в претензиях к рижанам фигурируют и правда немаленькие — от нескольких сотен до десяти тысяч евро. По признанию Лочмеле-Лунёвой, такие неожиданные «долги» уже стоили жизни как минимум одного человека.

«В этой истории все выглядит так, что люди за деньги готовы идти по головам других людей, готовы просто переступать через трупы.

У нас есть история, когда женщина умерла, получив этот счет — у нее просто не выдержало сердце!

Жильцы одного из домов на ул. Валдемара (каждая квартира!) получили уведомление о том, что они должны полторы тысячи евро. Вы можете представить, какая это сумма для обычного пенсионера?», — риторически посетовала собеседница радиостанции.

Лочмеле-Лунёва выразила уверенность, что подобные счета рижанам выставлены незаконно, поэтому платить по ним нельзя. Общественный деятель также призвала обратить внимание на ситуацию Сейм Латвии и правоохранительные органы.

«По меньшей мере, от трех до десяти раз завышены все счета. Все! Поэтому я хотела бы повторить это трижды: не платите по этим счетам! Они все завышены, они все выставлены не-за-ко-нно. [...] Это просто юридический беспредел.

И у меня огромная просьба к депутатам Сейма обратить на это внимание. Вы покрываете просто антинародные действия массового порядка.

Я с таким пластом беззакония после Золитуде встречаюсь в первый раз», — призналась лидер «Золитуде 21.11».

По ее информации, за сомнительными денежными претензиями к рижанам стоят, в частности, личные интересы юриста Нормунда Шлитке.

«Это юридическое лобби. Правит балом группа адвокатов. Все их имена известны. Это люди, которые защищают свои личные интересы, потому что они — собственники примерно 80% земли в городе Риги под многоквартирными домами. Вы можете себе представить?! Люди, которые являются присяжными адвокатами. Нормунд Шлитке, например, и присяжный адвокат, и администратор неплатежеспособности; он же — землевладелец, и он же — глава фирмы по взысканию долгов! Он сам же организовал неплатежеспособность своего предприятия (тогда оно называлось Reverst), чтобы несколько лет назад подать тысячи исков против рижан, не платя за это ни копейки. [...]

Мы обязательно будем писать, во-первых, коллективный иск в Генеральную прокуратуру с просьбой обратить на это все внимание.

Два уголовных дела против компании Шлитке уже возбуждены благодаря стараниям жильцов. И, на самом деле, это дело не о долгах. Это дело о том, кто реально решает в нашей стране вопросы по земельным налогам», — указала предприниматель.

Лочмеле-Лунёва также привела конкретный пример, когда после перерасчета в соответствии с реальными кадастровыми данными «долг от Шлитке» сокращался примерно в 11 раз.

«Я видела лично счет, выставленный одной женщине на 329 евро. После перерасчета суммы в соответствии с кадастровой стоимостью земли под домом за 2008 год и с учетом установленными законом процентов выяснилось, что она должна не 329 евро, а 29 евро.

Я видела расчеты по домам, в которых на дом выставлена общая сумма в 10 тыс. евро, а выясняется, что дом за два года должен всего лишь тысячу евро. [...]

Чтобы точно рассчитать эту сумму, необходимо запросить кадастровую стоимость конкретного участка земли, необходимо запросить точное измерение участка земли, и это стоит денег. Нормунд Шлитке — замечательный бизнесмен! Он не хочет тратить ни копейки; он хочет взять тех рижан на лоха.

Заплатил? Сам дурак! Мог пойти в RNP, написать заявление, пересчитать, тебе бы точно написали, сколько надо. Но RNP, простите, это все делает из своих собственных ресурсов. Шлитке говорит, что не хочет пользоваться услугами RNP. Знаете, почему? Потому что RNP с него бы взял 10% за обслуживание счетов. Он не хочет платить даже этого», — сказала активист.

Кстати, именно нежеланием нести личные расходы сам Шлитке ранее пояснял,

почему жильцы домов не были своевременно поставлены в известность о смене владельца земли

(а ведь избежать нынешних проблем они могли бы еще тогда, в середине двухтысячных, просто став владельцами земли под своими домами). Шлитке объяснял: так как в законе не разъясняется, как предлагать право первой руки, Pilsētas zemes dienests (компания, которой руководит Шлитке, — прим.ред.) должна была в каждую квартиру выслать заказное письмо. Перед этим узнать владельца квартиры и получить его адрес. Все это стоило 10 латов за адрес. На один дом в 60 квартир — 600 латов. Эти деньги им бы никто не вернул. И они не стали этого делать.

Лочмеле-Лунёва, со своей стороны, называет нынешние требования Pilsētas zemes dienests «абсолютнейшим блефом».

«Еще раз: всех, грубо выражаясь, берут на лоха.

Не платите! Чем больше людей не заплатит, тем скорее мы этот вопрос вернем в цивилизованное, законное русло.

Это полное безобразие и беспредел, которое творит этот человек. Во-первых, не платите по этим счетам — они завышены, вы никогда не вернете свои деньги. Второе — и не бойтесь! И в-третьих, активно жалуйтесь — пишите в Центр защиты потребителей, в полицию, в Генеральную прокуратуру, звоните и пишите мне лично. Это абсолютный блеф и абсолютно незаконные действия», — подчеркнула общественный деятель.

Рижан призывают бойкотировать внезапные «долги» за аренду

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