В Латвию доставят пять американских вертолетов «Blackhawk»

В рамках операции «Atlantic Resolve» 28 февраля в Латвию будут доставлены пять американских вертолетов «Blackhawk».

Как сообщили агентству ЛЕТА в посольстве США в Латвии, завтра в Рижский аэропорт прибудет транспортный самолет ВВС США с вертолетами «UH-60 Blackhawk» и военнослужащими подразделения «Fеnikss» 10-й авиабригады.

В церемонии встречи будут участвовать посол США в Латвии Нэнси Петит, министр обороны Раймонд Бергманис, начальник Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии Иво Могильный, вице-командующий ВВС США в Европе Тимоти Задалис и генерал бригады ВВС США Патрик Дохерти.

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