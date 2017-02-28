Чакша: здравоохранение должно дополнительно получить по 150 млн евро

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

В следующем году в ходе реформ система здравоохранения должна дополнительно получить по крайней мере 150 млн евро, заявила на телеканале LNT министр здравоохранения Анда Чакша.

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Она признала, что ситуация с зарплатами в медицине критическая, потому что Латвия долгие годы экономила как раз на этой позиции. Правительство дало ясный сигнал, что здравоохранение в будущем году станет приоритетом, а Минздрав ищет решения уже сейчас.

Чакша обещала, что, несмотря на финансовые проблемы, неотложная помощь в Латвии будет обеспечена в любом случае, вопрос заключается в объеме плановой помощи.

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На переговорах с руководителями больниц министр подчеркнула, что в использовании денег акцент надо ставить на людей, потому что новые здания и технологии сами по себе никого не вылечат.

Министр признала, что проблемы с привлечением средств есть, потому что «мы хотим, чтобы налоги не росли, а услуги были качественными».

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