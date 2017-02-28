На ребенка - не меньше тысячи в месяц?

Судясь за средства на содержание детей, родители подают в суды подробные списки потребностей детей - начиная с подключения интернета и покупки зубной пасты и заканчивая покупкой корма для аквариумных рыбок.

Родителей не выбирают. Живут ли родители вместе, от ребенка тоже не зависит. Зато дети имеют право на средства на содержание - так называемые алименты, которые платит тот из родителей, который не проживает вместе с ребенком. Какой должна быть сумма алиментов? Минимальную сумму устанавливает государство, и сейчас это 95-114 евро в месяц.

Максимальная же предела не имеет и зависит от платежеспособности родителя. Одна мать считает, например, что может требовать с бывшего мужа на двоих детей 1996,50 евро в месяц, и суд с ее требованием согласился. На ребенка в возрасте до семи лет алименты составляют 25% от установленного в стране размера минимальной зарплаты (сейчас это 380 евро), от семи до 18 лет - 30%. Родители могут заключить соглашение и о другой сумме.

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