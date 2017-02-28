В посольстве объяснили почему сегодня американских вертолетов в Латвии не будет

 

Фото: REUTERS/Scanpix

По техническим причинам доставка американских вертолетов «Blackhawk» в Латвию в рамках операции «Atlantic Resolve» перенесена на среду, 1 марта.

Как сообщили агентству ЛЕТА в посольстве США в Латвии, запланированное на 28 февраля прибытие в Рижский аэропорт транспортного самолета ВВС США с вертолетами «UH-60 Blackhawk» и военнослужащими подразделения «Fеnikss» 10-й авиабригады по техническим причинам перенесено на 1 марта.

Завтра в церемонии их встречи будут участвовать посол США в Латвии Нэнси Петит, вице-командующий ВВС США в Европе Тимоти Задалис и генерал бригады ВВС США Патрик Дохерти.

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В среду транспортный самолет ВВС США доставит в Латвию первые два из пяти вертолетов «Blackhawk».


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