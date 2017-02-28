В Мадоне спасена итальянская лыжница, желавшая покончить с собой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / schizoform

25 февраля, в 16 часов в Мадонский полицейский участок Управления Госполиции Видземского региона поступило сообщение о том, что в ходе соревнований по лыжному спорту «Tautas slēpojums Madona 2017» пропала без вести гражданка Италии, 1990 года рождения, сообщили в госполиции.

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Девушка приехала в Мадону вместе с делегацией из Италии в составе восьми человек, чтобы принять участие в 49 соревнованиях по биатлону для работников лесной отрасли ЕС, который проходил с 20 по 24 февраля этого года.

Незамедлительно были начаты розыскные мероприятия, в которых приняли участие почти все сотрудники Мадонского полицейского участка, а также сотрудники спецбатальона Управления Госполиции Видземского региона и Главного полицейского управления. Свою помощь незамедлительно предложили Национальные вооруженные силы и пограничники.

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Полезную информацию предоставляли руководитель спортивной базы Smeceres sils Гунарс Икауниекс, а также работники местных магазинчиков, кафе, гостиниц и учреждений. В поисках участвовала и переводчик с итальянского, а также 35 добровольцев.

Женщину удалось найти глубокой ночью 26 февраля (в 1.45) в районе Плявиняс. Она прошла пешком 47 километров по железнодорожным путям и собиралась совершить самоубийство.

Утром 26 февраля женщину доставили в аэропорт, чтобы она могла отправиться домой вместе с товарищами по команде.

В тот же день родители женщины позвонили и по телефону высказали благодарность всем, кто участвовал в поисках их дочери, благодаря которым удалось спасти ее жизнь.

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По данным портала Kasjauns.lv, местные жители, которые участвовали в поисках пропавшей, даже представить не могут, что могло побудить девушку в чужой стране, в полной темноте пойти в неизвестном направлении вдоль железнодорожных путей.

Руководитель спортивной базы Smeceres sils Гунарс Икауниекс рассказывает, что видел девушку с остальными гостями из Италии в момент, когда спортсмены регистрировались в спортивном комплексе. «Она была вместе с коллегами, взяла свой номёрок, и на этом всё», - кратко описал события субботы Икауниекс. Он также добавил, что ему не известны мотивы «беглянки».

Представителям Мадонской краевой думы также неизвестно, что могло заставить девушку покинуть спортивную базу.

Из всех, кто участвовал в поисках лыжницы, кажется, больше всего знает Илзе Лигоури. Когда итальянскую спортсменку нашли, Илзе выступала в роли переводчицы.

«В ту ночь мне позвонили с просьбой перевести разговор между девушкой и её родителями. О произошедшем я узнала уже тогда, когда девушку нашли. Мне кажется, она сама не очень понимала, что происходит»,

- вспоминает Лигоури.

Илзе уверена - пропажа молодой итальянки не связана с началом соревнований. В свою очередь полиция до сих пор не знает, что заставило девушку покинуть спортивный комплекс и в темноте пройти такое расстояние.

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