Что это и откуда? Покупка в Rimi ужаснула покупательницу

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Одна из покупательниц в магазине сети Rimi, даже не предполагала, что она обнаружит в банке с только сыром Masсarpone, который она приобрела, чтобы приготовить сырное пирожное.

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«Спасибо работнику Rimi, чей обед мы приобрели вместо сыра! Морковь с мясом в коробке и у нас момент шока! Классно приготовили сырные пирожные, спасибо!», - разместила она ироничный пост в своем профиле.

В свою очередь, представители Rimi принесли извинения и заявили, что выяснят, как могла произойти подобная «рокировка». «Извиняемся за неприятный опыт и неприятный сюрприз. Обратитесь в магазин и вам вернут деньги», - прокомментировали ситуацию они.

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