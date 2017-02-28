Что это и откуда? Покупка в Rimi ужаснула покупательницу

Одна из покупательниц в магазине сети Rimi, даже не предполагала, что она обнаружит в банке с только сыром Masсarpone, который она приобрела, чтобы приготовить сырное пирожное.

«Спасибо работнику Rimi, чей обед мы приобрели вместо сыра! Морковь с мясом в коробке и у нас момент шока! Классно приготовили сырные пирожные, спасибо!», - разместила она ироничный пост в своем профиле.

В свою очередь, представители Rimi принесли извинения и заявили, что выяснят, как могла произойти подобная «рокировка». «Извиняемся за неприятный опыт и неприятный сюрприз. Обратитесь в магазин и вам вернут деньги», - прокомментировали ситуацию они.

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